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Обстрелы Харьковщины за сутки: погибший и 13 пострадавших, данные ХОВА и ГУНП

Происшествия 09:23   14.05.2024
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины за сутки: погибший и 13 пострадавших, данные ХОВА и ГУНП

Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области и Харькова.

«Сегодня утром враг ударил по Харькову. Полиция обнаружила два места попадания КАБов. С острой реакцией на стресс к медикам обратились три гражданина», — проинформировал Владимир Тимошко.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали четыре человека: мужчина 52 лет и три женщины 66, 56 и 38 лет.

«Разрушены три гаража и три повреждены», — отметил начальник ХОВА.

Он проинформировал, что в течение суток погибший и пострадавшие были также в Коротиче (от удара Х-59 погиб один человек, четверо мужчин получили ранения); Липцах (ранена 70-летняя женщина) и Волчанске (пострадали четыре человека).

«Волчанск. 13 мая военные России непрерывно били по городу из артиллерии, РСЗО, били с авиации КАБами. Ранены четверо мужчин и две женщины, все гражданские. Повреждены и разрушены частные домовладения, жилые дома, многоэтажки, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили», — проинформировал Владимир Тимошко.

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По его данным, удар КАБом также пришелся по Веселому. По Боровой ударили из РСЗО кассетными боеприпасами — загорелся лес. В Казачьей Лопани обстрелами повреждены два частных дома. В этих случаях обошлось без пострадавших.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 09:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области и Харькова".