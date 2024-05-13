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От удара по Коротичу под Харьковом — один погибший и четверо раненых (фото)

Происшествия 19:28   13.05.2024
Елена Нагорная
От удара по Коротичу под Харьковом — один погибший и четверо раненых (фото)

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате ракетного удара по гражданскому предприятию в поселке Коротич Харьковского района 13 мая, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, военные РФ нанесли удар ракетой, тип которой устанавливается, в 16:40.

Погиб 38-летний мужчина. Еще четверо мужчин в возрасте 29, 30, 39 и 73 лет получили ранения, их госпитализировали. Все пострадавшие — сотрудники предприятия.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Ранее об ударе по ферме в поселке Коротич сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он информировал о троих раненых и погибшем.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 19:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате ракетного удара по гражданскому предприятию в поселке Коротич Харьковского района 13 мая".