Трое погибших и один раненый из-за удара россиян по ферме под Харьковом

Час назад оккупанты нанесли удар по ферме в Коротичах Харьковского района, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один гражданский мужчина погиб, трое ранены. Данные устанавливаются. В это же время после вражеского удара по Липцам медики оказали помощь 71-летней женщине, госпитализированной в медицинское учреждение», — сообщил Синегубов.