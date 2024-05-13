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Трое погибших и один раненый из-за удара россиян по ферме под Харьковом

Происшествия 17:48   13.05.2024
Оксана Якушко
Трое погибших и один раненый из-за удара россиян по ферме под Харьковом

Час назад оккупанты нанесли удар по ферме в Коротичах Харьковского района, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один гражданский мужчина погиб, трое ранены. Данные устанавливаются. В это же время после вражеского удара по Липцам медики оказали помощь 71-летней женщине, госпитализированной в медицинское учреждение», — сообщил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 17:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Час назад оккупанты нанесли удар по ферме в Коротичах Харьковского района, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".