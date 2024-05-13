Трое погибших и один раненый из-за удара россиян по ферме под Харьковом
Час назад оккупанты нанесли удар по ферме в Коротичах Харьковского района, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Один гражданский мужчина погиб, трое ранены. Данные устанавливаются. В это же время после вражеского удара по Липцам медики оказали помощь 71-летней женщине, госпитализированной в медицинское учреждение», — сообщил Синегубов.
Читайте также: Россияне удерживают жителей Волчанской громады в подвале – прокуратура (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коротич, Олег Синегубов, россияне, удар, ферма, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Трое погибших и один раненый из-за удара россиян по ферме под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 17:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Час назад оккупанты нанесли удар по ферме в Коротичах Харьковского района, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".