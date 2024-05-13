Троє загиблих та один поранений через удар росіян по фермі під Харковом
Годину тому окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються. У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, її ушпиталили», – повідомив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: коротич, Олег Синегубов, росіяни, удар, ферма, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 17:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Годину тому окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".