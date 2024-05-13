Троє загиблих та один поранений через удар росіян по фермі під Харковом

Годину тому окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються. У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, її ушпиталили», – повідомив Синєгубов.