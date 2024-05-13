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Троє загиблих та один поранений через удар росіян по фермі під Харковом

Події 17:48   13.05.2024
Оксана Якушко
Троє загиблих та один поранений через удар росіян по фермі під Харковом

Годину тому окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються. У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, її ушпиталили», – повідомив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 17:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Годину тому окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".