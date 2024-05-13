Росіяни утримують жителів Вовчанської громади в підвалі – прокуратура (відео)
Прокуратура почала розслідування за фактом взяття у полон жителів Вовчанської громади на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, у Вовчанській громаді під час наступальних дій окупанти насильно утримували людей у підвалі. Жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року, це продовжується і досі.
«Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів. Наразі люди перебувають у безпеці. Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу», – зазначили правоохоронці.
«Ми сиділи з ними. У підвалі. Могли нас розстріляти. Вони нам нічого не сказали. З підвалу не випускали. А сьогодні вранці зайшов солдат і каже: «Повертаємося так, як і прийшли». Забрали поранених, і ми в цей момент бігом-бігом — і тікати. Там ще люди лишилися», – розповів «Суспільне. Харків» Володимир, який зміг втекти від окупантів.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Відео: “Суспільне. Харків”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Волчанская, громада, окупанти, плен, подвал, прокуратура, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 15:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура почала розслідування за фактом взяття у полон жителів Вовчанської громади на Харківщині.".