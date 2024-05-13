Йдуть бої, Вовчанськ під контролем ЗСУ – голова МВА про фронт і фортифікації
Ситуація у місті Вовчанськ на Харківщині залишається важкою, повідомив в етері нацмарафону голова місцевої МВА Тамаз Гамбарашвілі.
«Місто постійно під обстрілами масованими, працює артилерія, РСЗВ, пускають КАБи. Але наші захисники відбивають намагання зайти в місто. Проблема в тому, що місто знаходиться в 4 км від державного кордону, тому місто зараз на лінії фронту і ведуться бої. За місто ведуться бої, зараз місто під контролем ЗСУ», – зазначив Гамбарашвілі.
Він також розповів, що з Вовчанська продовжується евакуація. Наразі у місті залишилося 300-400 жителів.
А в етері «Радіо Свободи» голова Вовчанської МВА прокоментував питання зведення фортифікацій, навколо якого напередодні стався скандал.
«Фортифікаційні споруди були побудовані та зараз будуються, зміцнюються. Але ситуація була і є вкрай складна. Адже саме місто дуже близько до кордону і вести будівельні роботи там дуже складно. Будівельники й всі, хто там працював, змогли зробити те, що змогли. Адже працювати під обстрілами дуже небезпечно. Було все збудовано, можливо, не так щільно. Але Вовчанськ після деокупації вже півтора року знаходиться під постійними обстрілами і мінометами, і артилерії. Було вкрай важко будувати ці споруди, але будівельники та військові зробили все можливе», – заявив Гамбарашвілі.
Нагадаємо, раніше українські розвідники прокоментували відсутність укріплень на півночі Харківщини – росіяни вільно увійшли до області, навіть не підірвавшись на мінах. Про те, що немає укріплень, говорять і військові, зокрема, командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха заявив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили Оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не всюди, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синегубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожих ІПсО.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, вовчанськ, евакуація, ЗСУ, обстріл, ситуация, фортификации, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 13:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація у місті Вовчанськ на Харківщині залишається важкою, повідомив в етері нацмарафону голова місцевої МВА Тамаз Гамбарашвілі.".