Ведутся бои, Волчанск под контролем ВСУ – глава ГВА о ситуации и фортификациях

Ситуация в городе Волчанск на Харьковщине остается тяжелой, сообщил в эфире нацмарафона глава местной ГВА Тамаз Гамбарашвили.

«Город постоянно под обстрелами массированными, работает артиллерия, РСЗО, пускают КАБы. Но наши защитники отбивают попытки зайти в город. Проблема в том, что город находится в 4 км от государственной границы, поэтому город сейчас находится на линии фронта и ведутся бои. За город ведутся бои, сейчас город под контролем ВСУ», – отметил Гамбарашвили.

Он также рассказал, что из Волчанска продолжается эвакуация. Сейчас в городе осталось 300-400 жителей.

А в эфире «Радио Свободы» глава Волчанской ГВА прокомментировал вопрос возведения фортификаций, вокруг которого накануне произошел скандал.

«Фортификационные сооружения были построены и сейчас строятся, укрепляются. Но ситуация была крайне сложна. Ведь город очень близок к границе и вести строительные работы там очень сложно. Строители и все, кто там работал, смогли сделать то, что смогли. Ведь работать под обстрелами очень опасно. Было все построено, возможно, не так плотно. Но Волчанск после деоккупации уже полтора года находится под постоянными обстрелами и минометами, и артиллерии. Было крайне тяжело строить эти постройки, но строители и военные сделали все возможное», — заявил Гамбарашвили.

Напомним, ранее украинские разведчики прокомментировали отсутствие укреплений на севере Харьковщины — россияне свободно вошли в область, даже не подорвавшись на минах. О том, что нет укреплений говорят и военные, в частности, командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха заявил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы Обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил про активизацию вражеского ИПсО.