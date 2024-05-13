Россияне удерживают жителей Волчанской громады в подвале – прокуратура (видео)

Прокуратура начала расследование по факту взятия в плен жителей Волчанской громады на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Волчанской громаде во время наступательных действий оккупанты насильно удерживали людей в подвале. Жителей поместили в помещение 11 мая 2024 года, это продолжается до сих пор.

«Некоторым из них 13 мая удалось сбежать и добраться до волонтеров. Сейчас люди находятся в безопасности. Потерпевшие рассказали, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население должно быть расстреляно. Также людей принуждали оказывать оккупантам медицинскую помощь», — отметили правоохранители.

«Мы сидели с ними. В подвале. Могли нас расстрелять. Они нам ничего не сказали. Из подвала не выпускали. А сегодня утром вошел солдат и говорит: «Возвращаемся так, как и пришли». Забрали раненых, и мы в этот момент бегом-бегом – и убегать. Там еще люди остались», – рассказал «Суспільне. Харків» Владимир, который смог убежать от оккупантов.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Видео: «Суспільне. Харків»