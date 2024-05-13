Від удару по Коротичу під Харковом – один загиблий і четверо поранених (фото)

Одна людина загинула та ще четверо постраждали внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству у селищі Коротич Харківського району 13 травня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, військові РФ завдали удару ракетою, тип якої встановлюється, о 16:40.

Загинув 38-річний чоловік. Ще четверо чоловіків віком 29, 30, 39 та 73 років отримали поранення, їх ушпиталили. Усі постраждалі – співробітники підприємства.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Раніше про удар по фермі у селищі Коротич повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він інформував про трьох поранених та загиблого.