Від удару по Коротичу під Харковом – один загиблий і четверо поранених (фото)
Одна людина загинула та ще четверо постраждали внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству у селищі Коротич Харківського району 13 травня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, військові РФ завдали удару ракетою, тип якої встановлюється, о 16:40.
Загинув 38-річний чоловік. Ще четверо чоловіків віком 29, 30, 39 та 73 років отримали поранення, їх ушпиталили. Усі постраждалі – співробітники підприємства.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Раніше про удар по фермі у селищі Коротич повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він інформував про трьох поранених та загиблого.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблий, коротич, пострадалі, прокуратура, ракета, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Від удару по Коротичу під Харковом – один загиблий і четверо поранених (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 19:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула та ще четверо постраждали внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству у селищі Коротич Харківського району 13 травня".