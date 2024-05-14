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Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, повідомив Терехов

Події 06:40   14.05.2024
Оксана Горун
Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, повідомив Терехов

У Харкові вранці, близько 06:05, пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив, що удар припав по району, де багато багатоповерхівок.

“Приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують”, – поінформував Терехов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 06:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці, близько 06:05, пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив, що удар припав по району, де багато багатоповерхівок".