Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, повідомив Терехов
У Харкові вранці, близько 06:05, пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив, що удар припав по району, де багато багатоповерхівок.
“Приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують”, – поінформував Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 06:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці, близько 06:05, пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив, що удар припав по району, де багато багатоповерхівок".