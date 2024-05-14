Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, повідомив Терехов

У Харкові вранці, близько 06:05, пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив, що удар припав по району, де багато багатоповерхівок.

“Приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують”, – поінформував Терехов.