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Взрыв в Харькове: «прилет» в Киевском районе, сообщил Терехов

Происшествия 06:40   14.05.2024
Оксана Горун
Взрыв в Харькове: «прилет» в Киевском районе, сообщил Терехов

В Харькове утром, около 06:05, раздался взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по району, где множество многоэтажек.

«Прилет в Киевском районе города, где множество многоэтажек. Сейчас — без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову, специалисты выясняют», — проинформировал Терехов.

Читайте также: Главные новости Харькова 14 мая: взрыв слышали в городе — Терехов

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 06:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утром, около 06:05, раздался взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по району, где множество многоэтажек".