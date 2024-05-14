Взрыв в Харькове: «прилет» в Киевском районе, сообщил Терехов
В Харькове утром, около 06:05, раздался взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по району, где множество многоэтажек.
«Прилет в Киевском районе города, где множество многоэтажек. Сейчас — без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову, специалисты выясняют», — проинформировал Терехов.
Читайте также: Главные новости Харькова 14 мая: взрыв слышали в городе — Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, прилет, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрыв в Харькове: «прилет» в Киевском районе, сообщил Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 06:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утром, около 06:05, раздался взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по району, где множество многоэтажек".