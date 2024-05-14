Взрыв в Харькове: «прилет» в Киевском районе, сообщил Терехов

В Харькове утром, около 06:05, раздался взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по району, где множество многоэтажек.

«Прилет в Киевском районе города, где множество многоэтажек. Сейчас — без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову, специалисты выясняют», — проинформировал Терехов.