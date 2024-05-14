Главные новости Харькова 14 мая: взрывы, по городу ударили двумя КАБами
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:41
По Харькову ударили УМПБ Д-30, двое пострадавших
«В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали два человека: мужчина 52 лет и женщина 66 лет — острая реакция на стресс, оказана помощь на месте. Разрушены три гаража и три повреждены. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 14 мая.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил: два КАБа прилетели в густонаселенный район города.
06:42
«Прилет» — в Киевском районе, сообщил мэр
«Прилет в Киевском районе города, где множество многоэтажек. Сейчас — без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову, специалисты выясняют», — проинформировал мэр Харькова Игорь Терехов.
06:35
В Харькове утром раздался взрыв
Около 06:05 утра в Харькове раздался взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил: выясняют, был ли это удар по Харькову, или по его окрестностям.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ВС ВСУ, новости Харькова, терехов, тревога;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".