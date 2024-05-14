Главные новости Харькова 14 мая: взрывы, по городу ударили двумя КАБами

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:41

По Харькову ударили УМПБ Д-30, двое пострадавших

«В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали два человека: мужчина 52 лет и женщина 66 лет — острая реакция на стресс, оказана помощь на месте. Разрушены три гаража и три повреждены. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 14 мая.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил: два КАБа прилетели в густонаселенный район города.

06:42

«Прилет» — в Киевском районе, сообщил мэр

«Прилет в Киевском районе города, где множество многоэтажек. Сейчас — без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову, специалисты выясняют», — проинформировал мэр Харькова Игорь Терехов.

06:35

В Харькове утром раздался взрыв

Около 06:05 утра в Харькове раздался взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил: выясняют, был ли это удар по Харькову, или по его окрестностям.