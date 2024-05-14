ВСУ прочесывают застройку в Волчанске: сводка Генштаба по Харьковщине на 23:00

13 вражеских атак отбили украинские защитники на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 23:00.

Атаки отбиты на направлениях Новая Таволжанка (РФ) — Волчанск, Шебекино (РФ) — Волчанск, Гатище — Волчанск, Муром — Старица, Стрелечья — Глубокое, Пыльная — Глубокое и Глубокое — Липцы. Украинские защитники прочесывают застройку в городе Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая. Потери врага — 164 солдата и 25 единиц техники.

На Купянском направлении защитники отбили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый — Синьковка, Ольшанка — Синьковка, Крахмальное — Берестовое, Коломыйчиха — Стельмаховка, Ковалевка — Новоегоровка, Площанка — Макеевка. В ходе боев потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках украинские войска улучшили тактическое положение. На направлениях Ковалевка — Новоегоровка и Кисловка — Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.