ВСУ прочесывают застройку в Волчанске: сводка Генштаба по Харьковщине на 23:00
13 вражеских атак отбили украинские защитники на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 23:00.
Атаки отбиты на направлениях Новая Таволжанка (РФ) — Волчанск, Шебекино (РФ) — Волчанск, Гатище — Волчанск, Муром — Старица, Стрелечья — Глубокое, Пыльная — Глубокое и Глубокое — Липцы. Украинские защитники прочесывают застройку в городе Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая. Потери врага — 164 солдата и 25 единиц техники.
На Купянском направлении защитники отбили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый — Синьковка, Ольшанка — Синьковка, Крахмальное — Берестовое, Коломыйчиха — Стельмаховка, Ковалевка — Новоегоровка, Площанка — Макеевка. В ходе боев потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках украинские войска улучшили тактическое положение. На направлениях Ковалевка — Новоегоровка и Кисловка — Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 00:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 вражеских атак отбили украинские защитники на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 23:00".