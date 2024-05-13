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До 13 возросло количество боевых столкновений на севере Харьковщины — Генштаб

Происшествия 21:05   13.05.2024
Елена Нагорная
До 13 возросло количество боевых столкновений на севере Харьковщины — Генштаб

Количество боевых столкновений на Харьковском направлении увеличилось до 13, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00.

«Под плотным вражеским огнем наши подразделения действуют решительно, наносят огневое поражение противнику, наращивают усилия. Закрепляются на занятых позициях, оборудуют запасные позиции. Силы обороны способствуют эвакуации людей из пострадавших населенных пунктов», — информируют в Генштабе.

На Купянском направлении в течение текущих суток украинские защитники отбили 15 атак.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество боевых столкновений на Харьковском направлении увеличилось до 13, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00".