До 13 возросло количество боевых столкновений на севере Харьковщины — Генштаб
Количество боевых столкновений на Харьковском направлении увеличилось до 13, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00.
«Под плотным вражеским огнем наши подразделения действуют решительно, наносят огневое поражение противнику, наращивают усилия. Закрепляются на занятых позициях, оборудуют запасные позиции. Силы обороны способствуют эвакуации людей из пострадавших населенных пунктов», — информируют в Генштабе.
На Купянском направлении в течение текущих суток украинские защитники отбили 15 атак.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, генштаб, купянское направление, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество боевых столкновений на Харьковском направлении увеличилось до 13, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00".