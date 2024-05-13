До 13 зросла кількість бойових зіткнень на півночі Харківщини – Генштаб
Кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку збільшилась до 13, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00.
“Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневого ураження противнику, нарощують зусилля. Закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні позиції. Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів”, – інформують у Генштабі.
На Куп’янському напрямку протягом поточної доби українські захисники відбили 15 атак.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку збільшилась до 13, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00".