До 13 зросла кількість бойових зіткнень на півночі Харківщини – Генштаб

Кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку збільшилась до 13, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00.

“Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневого ураження противнику, нарощують зусилля. Закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні позиції. Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів”, – інформують у Генштабі.

На Куп’янському напрямку протягом поточної доби українські захисники відбили 15 атак.