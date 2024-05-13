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До 13 зросла кількість бойових зіткнень на півночі Харківщини – Генштаб

Події 21:05   13.05.2024
Олена Нагорна
До 13 зросла кількість бойових зіткнень на півночі Харківщини – Генштаб

Кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку збільшилась до 13, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00.

“Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневого ураження противнику, нарощують зусилля. Закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні позиції. Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів”, – інформують у Генштабі.

На Куп’янському напрямку протягом поточної доби українські захисники відбили 15 атак.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 21:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку збільшилась до 13, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00".