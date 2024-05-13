Околицю Вовчанська зачищають від окупантів, почався бій біля Стариці – Генштаб

Почалося бойове зіткнення у районі села Стариця Чугуївського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 17:00.

На Харківському напрямку тривають бої – кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Українські оборонці завдали вогневого ураження супротивнику, потіснили його та проводять заходи із зачистки на північній околиці міста Вовчанськ.

Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку ситуація без змін, контролюється українськими підрозділами.