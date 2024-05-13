Росіяни здійснили 30 атак на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни не припиняли наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснили 11 атак, наразі триває 2 бойові зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.
Росіяни не припиняють спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мали частковий успіх біля села Лук’янці. Просування ворога зупинено.
Сили оборони здійснюються контратакувальні дії.
Противник завдав 8 авіаційних ударів біля населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.
Для посилення військ на Харківський напрямок перемістили завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.
З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки – 8 одиниць.
На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаки біля сіл Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макііівка.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, купянское направление, наступ, потери, росіяни, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 16:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни не припиняли наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснили 11 атак, наразі триває 2 бойові зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.".