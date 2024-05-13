Россияне совершили 30 атак на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне не прекращали наступательные действия, по состоянию на 14.00 13.05.2024 совершили 11 атак, в настоящее время продолжается 2 боевых столкновения, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне не прекращают попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имели частичный успех возле села Лукьянцы. Продвижение врага остановлено.

Силы обороны совершают контратакующие действия.

Противник нанес 8 авиационных ударов возле населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

Для усиления войск на Харьковское направление переместили заранее созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения.

С начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники – 8 единиц.

На Купянском направлении наши воины отбивают атаки у сел Синковка, Петропавловка, Берестово, Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Произошло 19 боевых столкновений возле сел Синьковка, Ивановка, Берестовое, Стельмаховка, Новоигоровка, Макеевка.