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19 атак совершили россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 21:36   12.05.2024
Оксана Якушко
19 атак совершили россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне совершили 10 атак возле населенных пунктов Лукьянцы, Глубокое, Волчанск, Бугроватка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Гранов, Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаревка, Томаховка, Юрченково, Волчанск Харьковской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Липцы, Нескучное, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении воины ВСУ отразили 9 атак возле сел Петропавловка, Берестовое Харьковской области.
Россияне нанесли авиаудар возле села Ивановка Харьковской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 21:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне совершили 10 атак возле населенных пунктов Лукьянцы, Глубокое, Волчанск, Бугроватка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".