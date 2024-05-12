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19 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 21:36   12.05.2024
Оксана Якушко
19 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни здійснили 10 атак біля населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдали авіаційних ударів по населених пунктах Гранів, Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Липці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 9 атак біля населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області.

Росіяни завдали авіаудару біля села Іванівка Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 21:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни здійснили 10 атак біля населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".