19 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни здійснили 10 атак біля населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдали авіаційних ударів по населених пунктах Гранів, Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Липці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 9 атак біля населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області.

Росіяни завдали авіаудару біля села Іванівка Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.