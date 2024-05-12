19 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни здійснили 10 атак біля населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Росіяни завдали авіаційних ударів по населених пунктах Гранів, Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Липці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 9 атак біля населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області.
Росіяни завдали авіаудару біля села Іванівка Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
Читайте також: Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «19 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 21:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни здійснили 10 атак біля населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".