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Окраину Волчанска зачищают от оккупантов, начался бой у Старицы — Генштаб

Происшествия 18:51   13.05.2024
Елена Нагорная
Окраину Волчанска зачищают от оккупантов, начался бой у Старицы — Генштаб

Началось боевое столкновение в районе села Старица Чугуевского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.

На Харьковском направлении продолжаются бои — количество боевых столкновений увеличилось до 12. Украинские защитники нанесли огневое поражение противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине города Волчанск.

Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями.

Читайте также: Россияне совершили 30 атак на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 18:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Началось боевое столкновение в районе села Старица Чугуевского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.".