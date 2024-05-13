Окраину Волчанска зачищают от оккупантов, начался бой у Старицы — Генштаб

Началось боевое столкновение в районе села Старица Чугуевского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.

На Харьковском направлении продолжаются бои — количество боевых столкновений увеличилось до 12. Украинские защитники нанесли огневое поражение противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине города Волчанск.

Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями.