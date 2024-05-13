Окраину Волчанска зачищают от оккупантов, начался бой у Старицы — Генштаб
Началось боевое столкновение в районе села Старица Чугуевского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.
На Харьковском направлении продолжаются бои — количество боевых столкновений увеличилось до 12. Украинские защитники нанесли огневое поражение противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине города Волчанск.
Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.
На Купянском направлении ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, волчанск, генштаб, купянское направление, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 18:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Началось боевое столкновение в районе села Старица Чугуевского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.".