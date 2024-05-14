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ЗСУ прочісують забудову у Вовчанську: зведення Генштабу по Харківщині на 23:00

Події 00:09   14.05.2024
Олена Нагорна
ЗСУ прочісують забудову у Вовчанську: зведення Генштабу по Харківщині на 23:00

13 ворожих атак відбили українські захисники на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 23:00.

Атаки відбиті на напрямках Нова Таволжанка (РФ) – Вовчанськ, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке та Глибоке – Липці. Українські захисники прочісують забудову в місті Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 22 атаки супротивника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. У ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках українські війська покращили тактичне положення. На напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.

Читайте також: До 13 зросла кількість бойових зіткнень на півночі Харківщини – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «ЗСУ прочісують забудову у Вовчанську: зведення Генштабу по Харківщині на 23:00»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 00:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 ворожих атак відбили українські захисники на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 23:00".