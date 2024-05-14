Зеленский – Блинкену: «Нужны два Patriot для Харькова и области»

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 14 мая поднял вопрос о необходимости ПВО, в частности для Харькова и области.

Об этом сообщает «Европейская правда». Зеленский отметил, что противовоздушная оборона – «это самый большой дефицит для нас и самая большая проблема».

«Сейчас мы очень нуждаемся в двух Patriot для Харькова и области, поскольку люди там находятся под атаками и они очень беспокоятся по этому поводу», – сказал президент.

Блинкен отметил, что сейчас Украина переживает «трудные времена», но согласованная в США помощь «сейчас находится в пути», а некоторые средства для обороны еще будут доставлены.

«И мы решительно настроены, как и многие другие партнеры Украины, чтобы убедиться, что вы добьетесь успеха на поле боя», – подчеркнул Блинкен.