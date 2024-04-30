«Верим, что получим современную ПВО» — Терехов о жизни в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал о текущей ситуации в Харькове со светом, коммунальными услугами и транспортом.
«Несмотря на постоянные обстрелы, Харьков живет, работает, Харьков несокрушимый. Что касается электроснабжения, есть определенный дефицит, есть графики отключений жилых домов. «Харьковоблэнерго» и «Укрэнерго» пытаются выдерживать эти графики, но это не всегда удается. Но люди с пониманием относятся к этому потому, что идет война. Что касается других коммунальных услуг, то они предоставляются в полном объеме. Работает метрополитен, работает наземный транспорт, муниципальные автобусы», — сказал мэр.
Он также заявил, что паники в городе нет, несмотря на ИПсО, которые «разгоняет» враг.
«Нам нужно современная ПВО, над этим я знаю, работают и наш президент, и правительство, и наши военные. Мы верим, что получим современную ПВО. И это позволит нормально жить», — добавил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, графики, жизнь, ИПСО, пво, світло, свет, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 12:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал о текущей ситуации в Харькове со светом, коммунальными услугами и транспортом.".