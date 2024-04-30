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«Верим, что получим современную ПВО» — Терехов о жизни в Харькове

Общество 12:49   30.04.2024
Виктория Яковенко
«Верим, что получим современную ПВО» — Терехов о жизни в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал о текущей ситуации в Харькове со светом, коммунальными услугами и транспортом.

«Несмотря на постоянные обстрелы, Харьков живет, работает, Харьков несокрушимый. Что касается электроснабжения, есть определенный дефицит, есть графики отключений жилых домов. «Харьковоблэнерго» и «Укрэнерго» пытаются выдерживать эти графики, но это не всегда удается. Но люди с пониманием относятся к этому потому, что идет война. Что касается других коммунальных услуг, то они предоставляются в полном объеме. Работает метрополитен, работает наземный транспорт, муниципальные автобусы», — сказал мэр.

Он также заявил, что паники в городе нет, несмотря на ИПсО, которые «разгоняет» враг.

«Нам нужно современная ПВО, над этим я знаю, работают и наш президент, и правительство, и наши военные. Мы верим, что получим современную ПВО. И это позволит нормально жить», — добавил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 12:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал о текущей ситуации в Харькове со светом, коммунальными услугами и транспортом.".