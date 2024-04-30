«Віримо, що отримаємо сучасну ППО» – Терехов про життя у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону проінформував про поточну ситуація у Харкові зі світло, комунальними послугами та транспортом.
«Попри постійні обстріли, Харків живе, працює, Харків незламний. Що стосується електропостачання, є певний дефіцит, є графіки відключень житлових будинків. «Харківобленерго» і «Укренерго» намагаються витримувати ці графіки, але це не завжди вдається. Але люди з розумінням ставляться до цього, бо йде війна. Що стосується інших комунальних послуг, то вона надаються у повному обсязі. Працює метрополітен, працює наземний транспорт, муніципальні автобуси», – сказав мер.
Він також заявив, що паніки у місті немає, попри ІПсО, які «розганяє» ворог.
«Нам потрібне сучасне ППО, над цим я знаю працюють і наш президент, і уряд, і наші військові. Ми віримо, що отримаємо сучасну ППО. І це дасть можливість нормально жити», – додав Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворог, графики, жизнь, ИПСО, пво, світло, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 12:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону проінформував про поточну ситуація у Харкові зі світло, комунальними послугами та транспортом.".