«Віримо, що отримаємо сучасну ППО» – Терехов про життя у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону проінформував про поточну ситуація у Харкові зі світло, комунальними послугами та транспортом.

«Попри постійні обстріли, Харків живе, працює, Харків незламний. Що стосується електропостачання, є певний дефіцит, є графіки відключень житлових будинків. «Харківобленерго» і «Укренерго» намагаються витримувати ці графіки, але це не завжди вдається. Але люди з розумінням ставляться до цього, бо йде війна. Що стосується інших комунальних послуг, то вона надаються у повному обсязі. Працює метрополітен, працює наземний транспорт, муніципальні автобуси», – сказав мер.

Він також заявив, що паніки у місті немає, попри ІПсО, які «розганяє» ворог.

«Нам потрібне сучасне ППО, над цим я знаю працюють і наш президент, і уряд, і наші військові. Ми віримо, що отримаємо сучасну ППО. І це дасть можливість нормально жити», – додав Терехов.