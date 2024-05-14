Зеленський – Блінкену: «Потрібні два Patriot для Харкова і області»
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 14 травня порушив питання потреби ППО, зокрема для Харкова й області.
Про це повідомляє «Європейська правда». Зеленський відзначив, що протиповітряна оборона – «це найбільший дефіцит для нас і найбільша проблема».
«Наразі ми дуже потребуємо двох Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками і вони дуже непокояться через це», – сказав президент.
Блінкен зазначив, що наразі Україна переживає «важкі часи», але узгоджена у США допомога «зараз перебуває в дорозі», а деякі засоби для оборони ще будуть доставлені.
«І ми рішуче налаштовані, як і багато інших партнерів України, щоб переконатися, що ви досягнете успіху на полі бою», – підкреслив Блінкен.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блинкен, Зеленський, область, патриот, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 14 травня порушив питання потреби ППО, зокрема для Харкова й області.".