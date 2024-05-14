По Харькову ударили УМПБ Д-30, двое пострадавших — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что у двух харьковчан — острая реакция на стресс из-за утреннего «прилета».

«В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали два человека: мужчина 52 лет и женщина 66 лет — острая реакция на стресс, оказана помощь на месте. Разрушены три гаража и три повреждены. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории», — сообщил Синегубов утром 14 мая.

Информацию по повреждениям еще уточняют.

Напомним, около 06:05 утра в Харькове раздался взрыв. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» — в Киевском районе города, где множество многоэтажек.