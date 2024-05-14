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По Харкову вдарили УМПБ Д-30, двоє постраждалих – Синєгубов

Події 07:35   14.05.2024
Оксана Горун
По Харкову вдарили УМПБ Д-30, двоє постраждалих – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що двоє харків’ян мають гостру реакцію на стрес через ранковий “приліт”.

“Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років – гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці. Зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території”, – повідомив Синєгубов вранці 14 травня.

Інформацію щодо пошкоджень ще уточнюють.

Нагадаємо, близько 06:05 ранку в Харкові пролунав вибух. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що “приліт” – у Київському районі міста, де багато багатоповерхівок.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що двоє харків’ян мають гостру реакцію на стрес через ранковий “приліт”".