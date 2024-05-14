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В Харькове вновь гремят взрывы: Синегубов пишет об ударах по городу

Происшествия 17:50   14.05.2024
Елена Нагорная
В Харькове вновь гремят взрывы: Синегубов пишет об ударах по городу

Еще одна серия взрывов прогремела в Харькове в период с 17:46 до 17:54.

Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что враг вновь наносит удары по городу.

Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что одно из попаданий в Харькове зафиксировано в десятый этаж многоэтажного жилого дома, пожара нет. Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горят. Также повреждена многоэтажка. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в двенадцатиэтажку и территорию рядом. По предварительным данным облуправления Нацполиции, около 16:10 военные РФ нанесли удары по Шевченковскому району управляемыми авиабомбами. Пострадали 15 человек.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 17:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одна серия взрывов прогремела в Харькове в период с 17:46 до 17:54.".