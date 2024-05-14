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У Харкові знову лунають вибухи: Синєгубов пише про удари по місту

Події 17:50   14.05.2024
Олена Нагорна
У Харкові знову лунають вибухи: Синєгубов пише про удари по місту

Ще одна серія вибухів пролунала в Харкові в період з 17:46 до 17:54.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що ворог знову завдає ударів по місту.

Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань у Харкові зафіксоване в десятий поверх багатоповерхового житлового будинку, пожежі немає. Другий “приліт” припав по гаражах — близько десяти з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксоване у дванадцятиповерхівку та територію поряд. За попередніми даними облуправління Нацполіції, близько 16:10 військові РФ завдали ударів по Шевченківському району керованими авіабомбами. Постраждали 15 людей.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 17:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одна серія вибухів пролунала в Харкові в період з 17:46 до 17:54".