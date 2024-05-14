Терехов о последствиях удара по Харькову: выбито 615 окон

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате «прилета» двух КАБов по городу повреждены семь жилых домов, школа, гаражи и автомобили.

«В результате утреннего удара пострадали семь жилых домов, школа, два гаражных кооператива, гражданские автомобили. Совокупно выбито 615 окон. Все профильные службы города работают на местах, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки», — написал мэр.

Напомним, около 06:05 утра в Харькове раздался взрыв. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» — в Киевском районе города, где множество многоэтажек. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали четыре человека: мужчина 52 лет и три женщины 66, 56 и 38 лет. У них острая реакция на стресс.