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15 строителей были ранены — Синегубов о возведении фортификаций на Харьковщине

Общество 11:53   14.05.2024
Виктория Яковенко
15 строителей были ранены — Синегубов о возведении фортификаций на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов призвал «воздержаться от самопиара» на теме строительства фортификаций в Харьковской области.

«Здесь нужно четко разделять ответственность: где строит администрация, где возводят первые линии военные. В частности, те подразделения, которые отвечают за то или иное направление. Рядом с этим нужно воздержаться от самопиара на этой теме и делать все возможное, чтобы удержать врага, не дать ему продвинуться вглубь нашей территории. То, чем мы и занимаемся. Мы постоянно ведем мониторинг, мы знаем, сколько было возведено фортификаций, на каких направлениях. Мы знаем, на каких условиях работали подрядчики. Более 30 единиц строительной техники было уничтожено из-за обстрелов. Четыре человека погибли, более 15 строителей получили ранения. Мы действительно будем усиливать работу по этому направлению», – сообщил Синегубов в эфире нацмарафона.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений. 

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО. Также глава ХОВА сообщил, что участников процесса строительства фортификационных сооружений в Харьковской области соберут вместе. На заседании группы «Прозрачность и подотчетность» они должны отчитаться о выполненных работах. О результатах Синегубов пообещал сообщить публично.

 

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 11:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов призвал «воздержаться от самопиара» на теме строительства фортификаций в Харьковской области.".