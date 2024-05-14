15 строителей были ранены — Синегубов о возведении фортификаций на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов призвал «воздержаться от самопиара» на теме строительства фортификаций в Харьковской области.

«Здесь нужно четко разделять ответственность: где строит администрация, где возводят первые линии военные. В частности, те подразделения, которые отвечают за то или иное направление. Рядом с этим нужно воздержаться от самопиара на этой теме и делать все возможное, чтобы удержать врага, не дать ему продвинуться вглубь нашей территории. То, чем мы и занимаемся. Мы постоянно ведем мониторинг, мы знаем, сколько было возведено фортификаций, на каких направлениях. Мы знаем, на каких условиях работали подрядчики. Более 30 единиц строительной техники было уничтожено из-за обстрелов. Четыре человека погибли, более 15 строителей получили ранения. Мы действительно будем усиливать работу по этому направлению», – сообщил Синегубов в эфире нацмарафона.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.