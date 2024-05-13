Синегубов собирает строителей фортификаций на Харьковщине и обещает отчитаться

Участников процесса строительства фортификационных сооружений в Харьковской области соберут вместе. На заседании группы «Прозрачность и подотчетность» они должны отчитаться о выполненных работах.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сегодня дал поручение провести это заседание.

«О результатах заседания будет сообщено публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут задать любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность», — отметил Синегубов.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.