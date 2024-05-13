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Синєгубов збирає будівельників фортифікацій на Харківщині, обіцяє відзвітувати

Політика 21:45   13.05.2024
Олена Нагорна
Синєгубов збирає будівельників фортифікацій на Харківщині, обіцяє відзвітувати Фото: ДПСУ

Учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині зберуть разом. На засіданні групи «Прозорість та підзвітність» вони мають відзвітувати про виконані роботи.

Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що сьогодні дав доручення провести це засідання.

“Про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнювальні питання, які хвилюють громадськість”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 21:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині зберуть разом. На засіданні групи «Прозорість та підзвітність» вони мають відзвітувати про виконані роботи".