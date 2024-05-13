“Багато маніпуляцій” – у РНБО висловилися про укріплення на Харківщині (відео)

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував ситуацію на півночі від Харкова та пояснив, чому біля кордону не збудували укріплення.

“Стосовно оборонних рубежів хотів сказати, дуже багато маніпуляцій на цій темі. Просто хочу сказати, що ДЗОТи та інші оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б. Тому що вся техніка та всі інженери просто б знищувалися ворогом, його дронами, його артилерію. Лінії оборони вибудовані на Харківщині, вони є. Детальніше – дуже скоро. Деякі відео вже з’являлися, але детальніше розкажуть про них. І це, повірте, декілька ліній оборони. Дуже надійно”, – запевнив Коваленко.

Раніше він публікував відео від бійців, які захищають Харківщину. На ролику – залізобетонний ДЗОТ, який, за словами захисників, – “найкраще, що було в нас”.

Раніше командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявив, що на Харківщині “першої лінії фортифікацій та мін просто не було”.

Коваленко також прокоментував те, що відбувається на півночі від Харкова та в районі Вовчанська. Він наголосив на тому, що йдуть прикордонні бої.

“Усе відбувається в точності так, як і прогнозовано було. Ворог використовує активності в прикордонні. Відповідно, зараз іде обмежена операція ворога саме в прикордонній смузі та в прикордонних селах. Місто Вовчанськ, багато хто скаже: “Так, а що ж місто Вовчанськ?” Я просто нагадаю, там 4 км до кордону з ворогом. Відповідно, місто Вовчанськ – це типово прикордонне місто і зараз ворог активно діє в напрямку Вовчанська. Відповідно, можна говорити, що тривають бої за Вовчанськ. Але це прикордоння. Знову ж таки, потрібно, нагадую, розмежовувати дії ворога в прикордонні та дії в напрямку Харкова. Наразі це прикордоння”, – заявив представник РНБО.

Він повторив думку про те, що мета росіян – відтягнути сили ЗСУ зі сходу та завдати удару на Донбасі.