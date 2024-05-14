15 будівельників були поранені – ХОВА про зведення фортифікацій на Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав «утриматися від самопіару» на темі будівництва фортифікацій на Харківщині.

«Тут потрібно чітко розділяти відповідальність: де будує адміністрація, де зводять перші лінії військові. Зокрема ті підрозділи, які відповідають за той чи інший напрямок. Поряд із цим потрібно утриматися від самопіару на цій темі і робити все можливо, щоб стримати ворога, не дати йому просунутися вглиб нашої території. Те, чим ми і займаємося. Ми постійно ведемо моніторинг, ми знаємо скільки було зведено фортифікацій, на яких напрямках. Ми знаємо на яких умовах працювали підрядники. Більше 30 одиниць будівельної техніки було знищено через обстріли. Чотири людини загинули, понад 15 будівельників отримали поранення. Ми дійсно будемо посилювати роботу по цьому напрямку», – повідомив Синєгубов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО. Також голова ХОВА повідомив, що учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині зберуть разом. На засіданні групи «Прозорість і підзвітність» вони мають звітувати про виконані роботи. Про результати Синєгубов пообіцяв повідомити публічно.