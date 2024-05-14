В Харькове ликвидируют последствия утреннего «прилета» (фото)
Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» уже убирают разбитое стекло и мусор в Киевском районе в Харькове — на месте удара российских управляемых авиабомб.
«Сегодня утром враг нанес удары по Киевскому району города возле многоэтажек. В результате прилета повреждены окна жилых домов. Работники КП «Харьковблагоустройство» устраняют последствия и убирают стекло и габаритный мусор», — проинформировала пресс-служба коммунального предприятия.
Напомним, около 06:05 утра в Харькове раздался взрыв. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» — в Киевском районе города, где множество многоэтажек. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали четыре человека: мужчина 52 лет и три женщины 66, 56 и 38 лет. У них острая реакция на стресс. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадали семь домов, школа и гаражи, выбито 615 окон.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: КАБ, КП «Харьковблагоустройство», последствия, прилет, удар;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 09:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» уже убирают разбитое стекло и мусор в Киевском районе в Харькове — на месте удара российских управляемых авиабомб".