В Харькове ликвидируют последствия утреннего «прилета» (фото)

Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» уже убирают разбитое стекло и мусор в Киевском районе в Харькове — на месте удара российских управляемых авиабомб.

«Сегодня утром враг нанес удары по Киевскому району города возле многоэтажек. В результате прилета повреждены окна жилых домов. Работники КП «Харьковблагоустройство» устраняют последствия и убирают стекло и габаритный мусор», — проинформировала пресс-служба коммунального предприятия.

Напомним, около 06:05 утра в Харькове раздался взрыв. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» — в Киевском районе города, где множество многоэтажек. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали четыре человека: мужчина 52 лет и три женщины 66, 56 и 38 лет. У них острая реакция на стресс. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадали семь домов, школа и гаражи, выбито 615 окон.