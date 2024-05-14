У Харкові ліквідовують наслідки ранкового “прильоту” (фото)

Співробітники КП “Харківблагоустрій” уже прибирають розбите скло та сміття в Київському районі у Харкові – на місці удару російських керованих авіабомб.

“Сьогодні зранку ворог завдав ударів по Київському району міста біля багатоповерхівок. Унаслідок прильоту пошкоджено вікна житлових будинків. Працівники КП ”Харківблагоустрій” усувають наслідки й прибирають скло та габаритне сміття”, — поінформувала пресслужба комунального підприємства.

Нагадаємо, близько 06:05 ранку в Харкові пролунав вибух. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що “приліт” — у Київському районі міста, де багато багатоповерхівок. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали чотири особи: чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років. Вони мають гостру реакцію на стрес. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждали сім будинків, школа та гаражі, вибито 615 вікон.