Зміни на мапі DeepState: у ворога просування на Харківщині

Аналітики проєкту “DeepState” вночі 14 травня оновили карту бойових дій на території України. В армії РФ, за їхніми даними, за добу є просування на півночі від Харкова та в районі Вовчанська, проте одне із сіл – Зелене – виявилося під контролем ЗСУ.

“Ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового. Противник окупував Лук’янці. Уточнено ситуацію у Зеленому — довгий час не було зв’язку і вважалося, що ворог захопив село”, — повідомили про зміни на мапі аналітики проєкту.

Раніше в DeepState опублікували фото, на яких росіяни “прилаштували” свої прапори у селах Глибоке та Огірцеве на Харківщині.

Нагадаємо, увечері 13 травня Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що атаки ворога відбили на півночі від Харкова на напрямках: Стрілеча — Глибоке, Пильна — Глибоке та Глибоке — Липці; у районі Вовчанська на напрямках: Нова Таволжанка (РФ) – Вовчанськ, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця.