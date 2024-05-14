Зміни на мапі DeepState: у ворога просування на Харківщині
Аналітики проєкту “DeepState” вночі 14 травня оновили карту бойових дій на території України. В армії РФ, за їхніми даними, за добу є просування на півночі від Харкова та в районі Вовчанська, проте одне із сіл – Зелене – виявилося під контролем ЗСУ.
“Ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового. Противник окупував Лук’янці. Уточнено ситуацію у Зеленому — довгий час не було зв’язку і вважалося, що ворог захопив село”, — повідомили про зміни на мапі аналітики проєкту.
Раніше в DeepState опублікували фото, на яких росіяни “прилаштували” свої прапори у селах Глибоке та Огірцеве на Харківщині.
Нагадаємо, увечері 13 травня Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що атаки ворога відбили на півночі від Харкова на напрямках: Стрілеча — Глибоке, Пильна — Глибоке та Глибоке — Липці; у районі Вовчанська на напрямках: Нова Таволжанка (РФ) – Вовчанськ, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: DeepState, карта, наступ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 06:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту “DeepState” вночі 14 травня оновили карту бойових дій на території України. В армії РФ, за їхніми даними, за добу є просування на півночі від Харкова та в районі Вовчанська, проте одне із сіл – Зелене – виявилося під контролем ЗСУ".