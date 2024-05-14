Live
  • Вт 14.05.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 39.62
  • EUR 42.75

Зміни на мапі DeepState: у ворога просування на Харківщині

Події 06:57   14.05.2024
Оксана Горун
Зміни на мапі DeepState: у ворога просування на Харківщині

Аналітики проєкту “DeepState” вночі 14 травня оновили карту бойових дій на території України. В армії РФ, за їхніми даними, за добу є просування на півночі від Харкова та в районі Вовчанська, проте одне із сіл – Зелене – виявилося під контролем ЗСУ.

“Ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового. Противник окупував Лук’янці. Уточнено ситуацію у Зеленому — довгий час не було зв’язку і вважалося, що ворог захопив село”, — повідомили про зміни на мапі аналітики проєкту.

Раніше в DeepState опублікували фото, на яких росіяни “прилаштували” свої прапори у селах Глибоке та Огірцеве на Харківщині.

Нагадаємо, увечері 13 травня Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що атаки ворога відбили на півночі від Харкова на напрямках: Стрілеча — Глибоке, Пильна — Глибоке та Глибоке — Липці; у районі Вовчанська на напрямках: Нова Таволжанка (РФ) – Вовчанськ, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця.

Читайте також: Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, повідомив Терехов

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харкову вдарили УМПБ Д-30, двоє постраждалих – Синєгубов
По Харкову вдарили УМПБ Д-30, двоє постраждалих – Синєгубов
14.05.2024, 07:35
Марки з харківською вишивкою презентує до Дня вишиванки Укрпошта
Марки з харківською вишивкою презентує до Дня вишиванки Укрпошта
13.05.2024, 13:58
Сили РФ на Харківщині віддають пріоритет створенню “буферної зони” – ISW
Сили РФ на Харківщині віддають пріоритет створенню “буферної зони” – ISW
14.05.2024, 07:22
Головні новини Харкова 14 травня: вибухи, по місту вдарили двома КАБами
Головні новини Харкова 14 травня: вибухи, по місту вдарили двома КАБами
14.05.2024, 07:41
Зміни на мапі DeepState: у ворога просування на Харківщині
Зміни на мапі DeepState: у ворога просування на Харківщині
14.05.2024, 06:57
Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, повідомив Терехов
Вибух у Харкові: “приліт” у Київському районі, повідомив Терехов
14.05.2024, 06:40

Новини за темою:

23:49
Окупанти фотографуються у прикордонному Огірцевому на Харківщині – DeepState
08:07
Росіяни зайняли ще три села на північ від Харкова – DeepState
19:14
DeepState: у Пильній на Харківщині ворог «певний час був як у себе вдома»
14:24
На мапі DeepState з’явилася сіра зона біля кордону на північ від Харкова
09:46
DeepState заявив про окупацію Котлярівки на Харківщині: ISW не підтверджує

Ви читали новину: «Зміни на мапі DeepState: у ворога просування на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 06:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту “DeepState” вночі 14 травня оновили карту бойових дій на території України. В армії РФ, за їхніми даними, за добу є просування на півночі від Харкова та в районі Вовчанська, проте одне із сіл – Зелене – виявилося під контролем ЗСУ".