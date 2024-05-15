В Харькове за сутки ранены 24 гражданских, в том числе четыре ребенка — ГУНП

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов за сутки. Больше всего пострадавших – в Харькове. В Волчанске, Гатище и Старице есть погибшие.

Россияне били по Харьковской области из РСЗО, авиации, артиллерии, применяли дроны.

«В результате обстрелов погибли и ранены гражданские граждане. Среди раненых – четверо детей. От вражеских обстрелов также пострадали двое полицейских, которые несли службу на блокпосте в Купянском районе», — проинформировал Тимошко.

Наибольшее количество пострадавших — в Харькове.

«14 мая военные российской федерации нанесли по городу авиаудары управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30. В результате атаки российских варваров ранены 24 гражданских, в том числе четверо детей: девочки 8 и 12 лет, мальчики 12 и 13 лет. Повреждены многоквартирные здания с офисными помещениями и другие заведения, автомобильные гаражи, здание предприятия, частные домовладения, частные автомобили», — отметил Тимошко.

В Волчанске погибла женщина 1944 года рождения, еще одна — 1959 года рождения — ранена. Еще один гражданский погиб в Гатище. Двое раненых — в Рубежном. Два полицейских пострадали от удара «Ланцета» в Купянске.

«Старица. 14 мая поступило сообщение от местных жителей, что россияне застрелили гражданского мужчину 1977 года рождения», — проинформировал начальник ГУНП.

В остальных населенных пунктах — различные разрушения: в Рубежном и Слобожанском разрушено по дому, в Лимане — повреждены жилые дома и хозпостройки; в Липцах горели частные дома, есть поврежденные и полностью разрушенные здания; по Боровой ударили из РСЗО «Торнадо» — повреждены частные домовладения.