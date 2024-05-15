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Вчора було сім обстрілів Харкова: Терехов повідомив, чи планується евакуація

Суспільство 11:12   15.05.2024
Вікторія Яковенко
Вчора було сім обстрілів Харкова: Терехов повідомив, чи планується евакуація

Ніч у Харкові після вчорашніх масованих обстрілів минула відносно спокійно, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Але той (вчорашній – ред.)  день був дуже напружений. Бо ворог постійно обстрілював місто. Почалось все зранку і вдень лунали вибухи, і ввечері лунали вибухи. Загалом було сім ракетних обстрілів Харкова. Є дуже великі руйнації по місту, в основному це житлові будинки. Всі «прильоти» здійснюються по багатонаселених районах Харкова. Це житлова забудова, багатоповерхівки, вони (окупанти – ред.) використовують тактику залякування людей, щоб люди дуже хвилювались, щоб вони виїжджали, але я впевнений, що це їм не вдасться», – зазначив мер.

Він також відповів, що «сьогодні не йде мова про евакуацію Харкова». Навпаки, місто наразі приймає жителів районів області, де йдуть активні бойові дії. Загалом до Харкова евакуювали понад 6 тисяч людей. Їх розміщують у гуртожитках.

Також Терехов розповів про оборонні споруди міста. Зазначив, що ними займаються ХОВА та військові.

«І займаються цим кожного дня», – підкреслив мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніч у Харкові після вчорашніх масованих обстрілів минула відносно спокійно, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".