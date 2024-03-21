На будівництві фортифікацій на Харківщині ледь не вкрали 20 млн грн: подробиці
Правоохоронці викрили будівельну компанію в спробі розтрати бюджетні кошти під час будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині.
Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що це підприємство неодноразово ставало переможцем тендерних торгів, проведених одним із департаментів ХОВА. Загалом компанія отримала на будівництво фортифікаційних споруд понад 240 млн грн.
«Встановлено, що частину коштів, а саме 20,45 млн грн товариство перевело на рахунки фізичної особи – підприємця, яка була зареєстрована у січні 2024 року. Згадувана особа фактично працює адміністратором закладу харчування, тобто немає відношення до будівництва. Водночас після отримання коштів вона намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що може бути пов’язана із діяльністю так званих «конвертаційних центрів», – зазначили правоохоронці.
Наразі вихідні платежі по рахунках фізособи підприємця зупинили. 20,45 млн грн – заблоковані. Досудове розслідування триває.
Читайте також: Пів сотні груп вибухотехніків залучили до зведення фортифікацій на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БЭБ, бюджетные, гроші, сооружения, фортификации, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На будівництві фортифікацій на Харківщині ледь не вкрали 20 млн грн: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 16:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили будівельну компанію в спробі розтрати бюджетні кошти під час будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині.".