На строительстве фортификаций на Харьковщине чуть не украли 20 млн грн — БЭБ

Правоохранители разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств во время строительства фортификационных сооружений на Харьковщине.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины установили, что предприятие неоднократно становилось победителем тендерных торгов, проведенных одним из департаментов ХОВА. Всего компания получила на строительство фортификационных сооружений более 240 млн грн.

«Установлено, что часть средств, а именно 20,45 млн грн, ООО перевело на счета физического лица — предпринимателя, которое было зарегистрировано в январе 2024 года. Упоминаемое лицо фактически работает администратором заведения питания, то есть не имеет отношения к строительству. В то же время, после получения средств она пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых «конвертационных центров», — отметили правоохранители.

Сейчас выходные платежи по счетам физлица предпринимателя остановили. 20,45 млн грн – заблокированы. Досудебное расследование продолжается.

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