На строительстве фортификаций на Харьковщине чуть не украли 20 млн грн — БЭБ
Правоохранители разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств во время строительства фортификационных сооружений на Харьковщине.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины установили, что предприятие неоднократно становилось победителем тендерных торгов, проведенных одним из департаментов ХОВА. Всего компания получила на строительство фортификационных сооружений более 240 млн грн.
«Установлено, что часть средств, а именно 20,45 млн грн, ООО перевело на счета физического лица — предпринимателя, которое было зарегистрировано в январе 2024 года. Упоминаемое лицо фактически работает администратором заведения питания, то есть не имеет отношения к строительству. В то же время, после получения средств она пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых «конвертационных центров», — отметили правоохранители.
Сейчас выходные платежи по счетам физлица предпринимателя остановили. 20,45 млн грн – заблокированы. Досудебное расследование продолжается.
Читайте также: Полсотни групп взрывотехников привлекли к созданию фортификаций на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: БЭБ, бюджетные, гроші, деньги, сооружения, фортификации, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На строительстве фортификаций на Харьковщине чуть не украли 20 млн грн — БЭБ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 16:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств во время строительства фортификационных сооружений на Харьковщине.".