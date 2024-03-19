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Полсотни групп взрывотехников привлекли к созданию фортификаций на Харьковщине

Политика 18:57   19.03.2024
Елена Нагорная
Полсотни групп взрывотехников привлекли к созданию фортификаций на Харьковщине Фото: сайт ХОВА

47 групп взрывотехников привлечены к строительству фортификаций и систем невзрывных заграждений в Харьковской области.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, отчитываясь о возведении оборонных сооружений: опорных пунктов, линий инженерных заграждений, окопов, траншей, блиндажей, огневых сооружений и прочего.

Он отметил, что эти работы проводятся ежедневно и согласно плану.


Фото: сайт ХОВА

Напомним, в конце декабря 2023 года Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений. 

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 18:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47 групп взрывотехников привлечены к строительству фортификаций и систем невзрывных заграждений".