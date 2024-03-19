Полсотни групп взрывотехников привлекли к созданию фортификаций на Харьковщине
47 групп взрывотехников привлечены к строительству фортификаций и систем невзрывных заграждений в Харьковской области.
Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, отчитываясь о возведении оборонных сооружений: опорных пунктов, линий инженерных заграждений, окопов, траншей, блиндажей, огневых сооружений и прочего.
Он отметил, что эти работы проводятся ежедневно и согласно плану.
Фото: сайт ХОВА
Напомним, в конце декабря 2023 года Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.
В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.
14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: взрывотехники, оборона, синегубов, фортификации, фортификационные сооружения, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47 групп взрывотехников привлечены к строительству фортификаций и систем невзрывных заграждений".