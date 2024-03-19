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Пів сотні груп вибухотехніків залучили до зведення фортифікацій на Харківщині

Політика 18:57   19.03.2024
Олена Нагорна
Пів сотні груп вибухотехніків залучили до зведення фортифікацій на Харківщині Фото: сайт ХОВА

47 груп вибухотехніків залучені до будівництва фортифікацій та систем невибухових загороджень у Харківській області.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, звітуючи про будівництво оборонних споруд: опорних пунктів, ліній інженерних загороджень, окопів, траншей, бліндажів, вогневих споруд та іншого.

Він зазначив, що ці роботи проводяться щодня та згідно з планом.


Фото: сайт ХОВА

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Читайте також: Синєгубов показав, які фортифікації зараз зводять на Харківщині (фото)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 18:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "47 груп вибухотехніків залучені до будівництва фортифікацій та систем невибухових загороджень".