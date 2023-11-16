Live
  • Чт 16.11.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.26
  • EUR 39.39

ХОВА о линии обороны Харьковщины: «Фортификационные сооружения – это не о ДРГ»

Общество 15:21   16.11.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
ХОВА о линии обороны Харьковщины: «Фортификационные сооружения – это не о ДРГ» Фото: Елена Нагорная

На строительство фортификационных сооружений из областного бюджета Харьковщины выделено 83,6 миллиона гривен.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Фортификационные постройки — это не о ДРГ. Это о максимальной эффективности наших военных и об их защищенности и подготовке их позиций. Когда вы слышите по телевидению о том, что россияне где-то заливают бетон и т.д. Мы должны быть как минимум не хуже, как максимум лучше, чтобы наши военные на поле боя были максимально эффективны, а главное защищенными. Что касается построения фортификационных сооружений, там есть разные элементы, соответствующие железобетонные сертифицированные укрытия, танковые рвы, те же зубы дракона, блиндажи и т.д. Чтобы наши военные не думали, как построить линию обороны», – отметил глава ХОВА.

Читайте также: Мобильные группы ПВО на Харьковщине: будут ли сбивать С-300 (видео)

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове остановились троллейбусы: что случилось
В Харькове остановились троллейбусы: что случилось
16.11.2023, 11:30
Треть предприятий Харьковщины прекратила свое существование — Синегубов
Треть предприятий Харьковщины прекратила свое существование — Синегубов
16.11.2023, 13:36
Когда в Харькове выпадет снег: синоптики сообщили дату
Когда в Харькове выпадет снег: синоптики сообщили дату
16.11.2023, 12:04
«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)
«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)
16.11.2023, 11:43
Главные новости Харькова 16.11: на Харьковщине не работает треть предприятий
Главные новости Харькова 16.11: на Харьковщине не работает треть предприятий
16.11.2023, 16:23
От 7 до 10 «прилетов»: в Чугуеве ищут, куда попали С-300 — Синегубов
От 7 до 10 «прилетов»: в Чугуеве ищут, куда попали С-300 — Синегубов
16.11.2023, 14:54

Новости по теме:

13:59
«Экономить негде» — Синегубов о значении 1млрд военного НДФЛ для Харьковщины
13:51
На Харьковщине хотят увеличить премии спортсменам – Синегубов
13:36
Треть предприятий Харьковщины прекратила свое существование — Синегубов
13:45
У Харькова забрали НДФЛ военных: почему это критично для бизнеса
13:06
Из бюджета Харькова заберут миллиарды. Закон о НДФЛ депутаты приняли

Вы читали новость: «ХОВА о линии обороны Харьковщины: «Фортификационные сооружения – это не о ДРГ»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 15:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На строительство фортификационных сооружений из областного бюджета Харьковщины выделено 83,6 миллиона гривен.".