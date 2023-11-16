ХОВА о линии обороны Харьковщины: «Фортификационные сооружения – это не о ДРГ»

На строительство фортификационных сооружений из областного бюджета Харьковщины выделено 83,6 миллиона гривен.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Фортификационные постройки — это не о ДРГ. Это о максимальной эффективности наших военных и об их защищенности и подготовке их позиций. Когда вы слышите по телевидению о том, что россияне где-то заливают бетон и т.д. Мы должны быть как минимум не хуже, как максимум лучше, чтобы наши военные на поле боя были максимально эффективны, а главное защищенными. Что касается построения фортификационных сооружений, там есть разные элементы, соответствующие железобетонные сертифицированные укрытия, танковые рвы, те же зубы дракона, блиндажи и т.д. Чтобы наши военные не думали, как построить линию обороны», – отметил глава ХОВА.