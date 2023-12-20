Войска РФ пытались в трех местах прорвать оборону на Харьковщине — Генштаб

Украинские защитники на Харьковщине отбили 16 атак войск РФ вблизи Синьковки, восточнее Петропавловки и возле Ивановки Купянского района.

Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Волчанск и Бударки на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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