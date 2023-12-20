На Харківщині без світла через негоду залишаються понад 1,5 тис. абонентів
Фото: Міністерство енергетики України
Через негоду на Харківщині станом на 9:00 знеструмлені 1,6 тисячі споживачів, повідомили у Міністерстві енергетики України.
Внаслідок ворожих обстрілів без напруги близько 16 тисяч споживачів, додали в Міненерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Минэнерго, непогода, обстріли, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через негоду на Харківщині станом на 9:00 знеструмлені 1,6 тисячі споживачів, повідомили у Міністерстві енергетики України.".