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На Харківщині без світла через негоду залишаються понад 1,5 тис. абонентів

Суспільство 12:13   20.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині без світла через негоду залишаються понад 1,5 тис. абонентів Фото: Міністерство енергетики України

Через негоду на Харківщині станом на 9:00 знеструмлені 1,6 тисячі споживачів, повідомили у Міністерстві енергетики України.

Внаслідок ворожих обстрілів без напруги близько 16 тисяч споживачів, додали в Міненерго.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через негоду на Харківщині станом на 9:00 знеструмлені 1,6 тисячі споживачів, повідомили у Міністерстві енергетики України.".