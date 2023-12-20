У “Київстару” знову збій зв’язку: чи стосується Харкова
Абоненти “Київстару” вранці 20 грудня скаржаться на те, що в них знову зник мобільний зв’язок. Інтернет працює. Компанія повідомила, що відбувається.
За даними оператора мобільного зв’язку, наразі проблеми не стосуються Сходу України. У Харкові зв’язок уранці 20 грудня працює.
“Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході й півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше“, – повідомила пресслужба компанії “Київстар”.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Абоненти “Київстару” вранці 20 грудня скаржаться на те, що в них знову зник мобільний зв’язок. Інтернет працює. Компанія повідомила, що відбувається".