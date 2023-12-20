У “Київстару” знову збій зв’язку: чи стосується Харкова

Абоненти “Київстару” вранці 20 грудня скаржаться на те, що в них знову зник мобільний зв’язок. Інтернет працює. Компанія повідомила, що відбувається.

За даними оператора мобільного зв’язку, наразі проблеми не стосуються Сходу України. У Харкові зв’язок уранці 20 грудня працює.

“Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході й півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше“, – повідомила пресслужба компанії “Київстар”.