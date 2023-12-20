У «Киевстара» снова сбой связи: касается ли Харькова
Абоненты «Киевстара» утром 20 декабря жалуются на то, что у них вновь пропала мобильная связь. Интернет работает. Компания сообщила, что происходит.
По данным оператора мобильной связи, на данный момент проблемы не касаются востока Украины. В Харькове связь утром 20 декабря работает.
«Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над обновлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее», — сообщила пресс-служба компании «Киевстар».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Киевстар, сбой, связь;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 08:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Абоненты «Киевстара» утром 20 декабря жалуются на то, что у них вновь пропала мобильная связь. Интернет работает. Компания сообщила, что происходит".