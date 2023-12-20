У «Киевстара» снова сбой связи: касается ли Харькова

Абоненты «Киевстара» утром 20 декабря жалуются на то, что у них вновь пропала мобильная связь. Интернет работает. Компания сообщила, что происходит.

По данным оператора мобильной связи, на данный момент проблемы не касаются востока Украины. В Харькове связь утром 20 декабря работает.

«Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над обновлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее», — сообщила пресс-служба компании «Киевстар».